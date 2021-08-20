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Nicole Kidman’a özel karantina uygulaması tepki çekti

20.08.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nicole Kidman, karantinaya alınmadan Hong Kong'a giriş yaptı. Kidman’ın şehirde dolaşırken ve alışveriş yaparken çekilen fotoğrafları, basın ve sosyal medyada tepki çekti.

Nicole Kidman’a özel karantina uygulaması tepki çekti

Hollywood yıldızı Nicole Kidman’ın The Expats adlı Amazon dizisinin çekimleri için Hong Kong’a karantinaya alınmadan giriş yapması tepkilere neden oldu. Oyuncuya uygulanan ayrıcalığın, Hong Kong yönetiminin uyguladığı 3 haftalık karantinaya aykırı olduğu yazıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 12 Ağustos’ta özel uçakla Sydney’den Hong Kong’a gelen Kidman’a, Avustralya’dan gelenlere zorunlu olan karantina uygulamasında ayrıcalık yapıldı. Kidman’ın kentte dolaşırken ve alışveriş yaparken çekilen fotoğrafları, basın ve sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Konu üzerine açıklama yapan Hong Kong Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Bürosu, Kidman ve dizi ekibinin işlerini yapabilmeleri için karantina şartından muaf tutulduğu belirtti.

Avustralya, 20 Ağustos'tan itibaren düşük riskten orta riskli sınıfına dahil edildiği için, muafiyeti olmasaydı Kidman'ın yedi gün otel karantinasına girmesi gerekecekti.


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Nicole Kidman
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