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Nicole Kidman çocuklarına Instagram’ı yasakladı

28.10.2020 10:52 | Son Güncelleme:
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Nicole Kidman çocuklarına Instagram’ı yasakladı

Teknolojiye uzak olduğu için kızlarını takip edememekten korkan Nicole Kidman, onların Instagram'a girmelerini yasakladığını açıkladı.

Ünlü oyuncu Nicole Kidman, kızları 12 yaşındaki Sunday Rose ve 9 yaşındaki Faith Margaret’e Intagram’da sayfa açmaları için hiçbir zaman izin vermeyeceğini açıkladı. İngiltere’deki Loose Women adlı talk show programına konuk olan 53 yaşındaki oyuncu, “Ben bir teknoloji insanı değilim. İzlemek ve orada kalmak benim için çok zor. Çocuklarımın Instagram’a girmelerine izin vermeyeceğim. 12 yaşındaki kızım sabırsızlanıyor ve Instagram’da olmak istiyor” dedi.

"HELİKOPTER EBEVEYN OLMAMAYA ÇALIŞIYORUM"

"Bence bu, onların özgüvenlerini ve kendilerine saygılarını koruyor” diyen Kidman, “Onlara rehberlik ediyorum, buyurmuyorum. Helikopter ebeveyn (aşırı ilgili ebeveyn) olmamaya çalışıyorum. Hata yapmalarına ve başarısız olmalarına izin veriyorum, bir şekilde onların acılarını üstüme almaya çalışmıyorum” ifadesini kullandı.

Kidman ayrıca, “Bu güzel küçük kadınların büyümesini görmek keyifli ve onları günden güne keşfediyorum. Bunu seviyorum” diye konuştu.

Avustralyalı oyuncu, şarkıcı Keith Urban’la 14 yıllık evliliğinden olan iki kızından ilkini kendi dünyaya getirirken, ikincisine taşıyıcı anne aracılığıyla sahip oldu. 1990 ile 2001 yılları arasında Tom Cruise ile evli olan Kidman’ın evliliği süresince Curise ile birlikte evlat edindiği 27 yaşında Bella adında bir kızı ve 25 yaşında Connor adında bir oğlu bulunuyor. Kidman, babaları gibi Scientology tarikatına üye oldukları bilinen çocuklarıyla görüşmüyor.

Evlat edindiği çocukları hakkında konuşmayı pek tercih etmeyen Kidman, 2018’de verdiği bir röportajda, “Onlar Scientologists olmaya karar verdiler. Bir anne olarak benim işim onları sevmek. Bu hoşgörünün bir örneğiyim ve şuna inanıyorum ki çocuğunuz ne yaparsa yapsın, onu sevmeniz gerekir” demişti.

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