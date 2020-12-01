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Nicole Kidman'dan samimi itiraf! 'Hayatım biterdi'

01.12.2020 17:23 | Son Güncelleme:
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Nicole Kidman'dan samimi itiraf! 'Hayatım biterdi'

Eşi Keith Urban ile ilişkisi hakkında konuşan ünlü oyuncu Nicole Kidman, "Bir gün olsun onun güvenilirliğini sorgulamak, beni mahvederdi. Hayatım biterdi. Bu duygu, bizim kültürümüzün büyük parçasını oluşturuyor. Ben de çok şanslıyım. Eşim çok güçlü. Ilıman ve nazik bir adam" ifadelerini kullandı.

The Undoing dizisiyle ekranan dönen Nicole Kidman, 2006 yılında evlendiği eşi Keith Urban ile ilişkisi hakkında konuştu.

Kidman, eşi ile aralarında tam bir güven bağı olduğunu ifade etti. TV Week'e konuşan oyuncu, konuyla ilgili şunları söyledi:

Bir gün olsun onun güvenilirliğini sorgulamak, beni mahvederdi. Hayatım biterdi. Bu duygu, bizim kültürümüzün büyük parçasını oluşturuyor. Ben de çok şanslıyım. Eşim çok güçlü. Ilıman ve nazik bir adam.

Nicole Kidman, geçtiğimiz günlerde de kariyer hayatının ilk günleriyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. 16 yaşındayken mesleğe adımını attığını ifade eden Kidman, o dönem yalnız olmakla ilgili sorunları olduğunu belirtmişti.

Oyuncu, konuyla ilgili "Şöhret sahibi olmak, bazen ağır gelebiliyor. Ben şanslıydım, çünkü kız kardeşim yanımdaydı" ifadelerini kullanmıştı.


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