Nicole Kidman dizi işlerini çok sevdi

Nicole Kidman önümüzdeki haftalarda Nine Perfect Strangers adlı diziyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen dizi önce Hulu ardından da Amazon Prime’da izleyiciyle buluşacak. Başrollerini Nicole Kidman ve Melissa McCarthy’nin paylaştığı dizi Big Little Lies’ın yazarı Liane Moriarty’nin romanından uyarlandı.

NİNE PERFECT STRANGERS OYUNCU KADROSU

Big Little Lies dizisindeki performansıyla Altın Küre ve Emmy ödüllerinin sahibi olan Nicole Kidman ise dizinin başrolünde yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Nicole Kidman ile beraber Bridesmaids ve Can You Ever Forgive Me? filmleriyle Oscar’a aday olan ve komedi filmlerindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Melissa McCarthy yer alıyor. İkiliye Samara Weaving, Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale ve Regina Hall gibi isimler eşlik ediyor.

NİNE PERFECT STRANGERS KONUSU

Nine Perfect Strangers, hayatlarını düzene sokmak isteyen dokuz yabancının tedavi ve değişim için gittikleri butik bir sağlık merkezinde yaşanan olayları konu alıyor. On günlük dinlenme programı için merkeze gelen bu dokuz yabancının başında ise müşterilerinin yorgun zihin ve vücutlarını tedavi etmeyi kendisine görev edinen Masha duruyor. Başta her şeyin normal gittiği bu on günlük süreçte beklenmedik olaylar birbirini takip ediyor. Dizide Nicole Kidman, sağlık merkezinin yöneticisi Masha karakterine hayat verirken; Melissa McCarthy de tedavi olmaya gelen dokuz yabancıdan biri olan Francis karakterini canlandırıyor.

