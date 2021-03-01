Nicole Kidman ödülü kaptırsa da cazibesini konuşturdu

Kırmızı Halı törenine katılmayan Nicole Kidman, online olarak yapılan Altın Küre Ödül töreni için şıklığından ödün vermedi. 53 yaşındaki yıldız, The Undoing dizisindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi) dalında aday olarak gösterildi. Ödülü The Queen’s Gambit’teki performansıyla Anya Taylor-Joy'a kaptıran Nicole Kidman, görüntüsüyle hayranlarını mest etti.

Nicole Kidman'ın nefes kesici Altın Küre elbisesi 8.000 boncuk ve kristalden oluşuyordu. Elle işlenen boncuk ve kristalleri tamamlamak tam 425 saat sürdü.

"İNSANLAR CAZİBE GÖRMEK İSTİYOR"

Nicole Kidman için elbiseyi hazırlayan Julia von Boehm, Hollywood Reporter için yaptığı açıklamada; 'İnsanlar en azından bir yerlerde biraz cazibe görmek istiyor! Bence bu noktada evde olsalar bile herkesin giyinmesi çok güzel. Herkesin güzel bir şeyler görmeye ihtiyacı var.' dedi.

Nicole Kidman’ın bu iddialı elbisesinde kullanılan aksesuarlar dönüştürülmüş altından yapıldı. Kıyafetini tamamlamak için kendi koleksiyonundan mücevherleri tercih etti.



