MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Nicole Kidman ödülü kaptırsa da cazibesini konuşturdu

Nicole Kidman ödülü kaptırsa da cazibesini konuşturdu

01.03.2021 15:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nicole Kidman ödülü kaptırsa da cazibesini konuşturdu

Nicole Kidman'ın online yapılan Altın Küre Ödül törenine yapımı 425 saat süren 8 bin boncuk ve kristallerle süslenmiş Louis Vuitton marka elbiseyle katıldı.

Kırmızı Halı törenine katılmayan Nicole Kidman, online olarak yapılan Altın Küre Ödül töreni için şıklığından ödün vermedi. 53 yaşındaki yıldız, The Undoing dizisindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi) dalında aday olarak gösterildi. Ödülü The Queen’s Gambit’teki performansıyla Anya Taylor-Joy'a kaptıran Nicole Kidman, görüntüsüyle hayranlarını mest etti.

1

Nicole Kidman'ın nefes kesici Altın Küre elbisesi 8.000 boncuk ve kristalden oluşuyordu. Elle işlenen boncuk ve kristalleri tamamlamak tam 425 saat sürdü.

"İNSANLAR CAZİBE GÖRMEK İSTİYOR"

Nicole Kidman için elbiseyi hazırlayan Julia von Boehm, Hollywood Reporter için yaptığı açıklamada; 'İnsanlar en azından bir yerlerde biraz cazibe görmek istiyor! Bence bu noktada evde olsalar bile herkesin giyinmesi çok güzel. Herkesin güzel bir şeyler görmeye ihtiyacı var.' dedi.

2

Nicole Kidman’ın bu iddialı elbisesinde kullanılan aksesuarlar dönüştürülmüş altından yapıldı. Kıyafetini tamamlamak için kendi koleksiyonundan mücevherleri tercih etti.

78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi
'Aklını mı kaçırdın sen' dediler ama...'Aklını mı kaçırdın sen' dediler ama...
Ablasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk olduAblasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk oldu
Anahtar Kelimeler:
Nicole Kidman, The Undoing dizisi,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti

Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Kredilerle ilgili önemli düzenleme! Banka kabul etmek zorunda olacak

Kredilerle ilgili önemli düzenleme! Banka kabul etmek zorunda olacak

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Banyodan üstsüz pozunu paylaştı

Banyodan üstsüz pozunu paylaştı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

İbo Show'un konukları belli oldu!

İbo Show'un konukları belli oldu!

Hayranlarını şaşırttı! 'Yorgunum, çıplağım ve...'

Hayranlarını şaşırttı! 'Yorgunum, çıplağım ve...'

Diğer Haberler

Masumiyet dizisinin İlker'i Cem Garipoğlu mu? Şaşırtan iddia

Şaşırtan iddia! Herkes ikinci bölümü bekliyor

Koronavirüse yakalanan Eda Ece Yasak Elma'ya dönecek mi?

Eda Ece Yasak Elma'ya dönecek mi?

'Aklını mı kaçırdın sen' dediler ama... Terminatör serisine Netflix dokunuşu: Anime oluyor!

'Aklını mı kaçırdın sen' dediler ama...

X-Files'ı özleyenler için ilaç gibi dizi Debris

X-Files'ı özleyenler için ilaç gibi dizi Debris

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da İlyas'tan Hızır'a intikam sözü: Herkesi öldüreceğim

EDHO'da intikam yemini: Herkesi öldüreceğim

Seren Serengil'in Cansu Dere ve Melis Sezen tepkisi olay olmuştu! Sadakatsiz'in yapım şirketinden ilginç gönderme!

Cansu Dere'nin Sadakatsiz paylaşıma kızan Serengil'e olay gönderme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.