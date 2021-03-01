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78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 01.03.2021 07:17 | Son Güncelleme:
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78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye saatiyle 04:00’te başlayan 78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. The Crown, Drama Dalında En İyi Dizi seçilirken; başrol oyuncuları Emma Corrin, En İyi Kadın Oyuncu; Josh O'Connor da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Oscar’ın habercisi denilen 78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından dağıtılan ödüller Amy Poehler ve Tina Fey‘in ayrı mekanlardan sunduğu törenle sahiplerini buldu. Tina Fey New York’tan, Amy Poehler ise Los Angeles’tan katıldı.

Film endüstrisine önemli katkılarda bulunan oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcılara verilen Cecil B. DeMille Ödülü’nün bu yılki sahibi, iki Oscar, yedi de Altın Küre ile taçlandırdığı oyunculuk kariyerinin yanı sıra aktivist olarak da önemli işlere imza atan usta isim Jane Fonda oldu.

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Televizyon dünyasına büyük katkı sunan isimlere verilen ve ilk kez geçtiğimiz yıl dağıtılmaya başlanan Carol Burnett Ödülü’nün bu yılki sahibi ise, 98 yaşındaki Norman Lear oldu. Cecil B. DeMille Ödülü’nün televizyon dünyasındaki karşılığı olması amaçlanan Carol Burnett Ödülü’nü geçtiğimiz yıl, Ellen DeGeneres kazanmıştı.

EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ CHOLE ZHAO’YA GİTTİ

Geçtiğimiz yıl tek bir kadın sinemacının bile olmamasıyla tartışmaların odağında yer alan En İyi Yönetmen kategorisinde bu yıl üç kadın yönetmen (Chloé Zhao, Regina King ve Emerald Fennell) yer almıştı. Kazanan ise, bugüne dek bu dalda Altın Küre kazanan ikinci kadın yönetmen Chloé Zhao oldu. Zhao, böylece unutulmaz bir başarıya imza attı.

Netflix’in damga vuran yapımlarından biri olan The Queen’s Gambit dizisinin başrol oyuncusu Anya Taylor-Joy kariyerinin ilk En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Küre Ödülü’nü kazandı. Aynı zamanda, geçtiğimiz yıl vefat eden Chadwick Boseman da Ma Rainey’s Black Bottom’daki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında ödüle layık görülerek kariyerinin ilk Altın Küre Ödülü’nü kazandı. Ödülü, törene Boseman adına katılan eşi kabul etti.

78’İNCİ ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ KAZANANLARI

SİNEMA DALINDA

En İyi Film (Drama)

The Father
Mank
Nomadland
Promising Young Woman
The Trial of the Chicago 7

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En İyi Film (Komedi ya da Müzikal)

Borat Subsequent Moviefilm
Hamilton
Music
Palm Springs
The Prom

Yabancı Dilde En İyi Film

Another Round (Danimarka);
La Llorona (Guatemala)
The Life Ahead (İtalya)
Minari (ABD)
Two of Us (Fransa)

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En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Viola Davis -Ma Rainey’s Black Bottom
Andra Day – The United States vs Billie Holiday
Frances McDormand – Nomadland
Carey Mulligan – Promising Young Woman
Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Riz Ahmed – Sound of Metal
Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom
Anthony Hopkins – The Father
Gary Oldman – Mank
Tahar Rahim – The Mauritanian

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi-Müzikal)

Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm
Kate Hudson – Music
Michelle Pfeiffer – French Exit
Rosamund Pike – I Care A Lot
Anya Taylor-Joy – Emma.

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En İyi Erkek Oyuncu (Komedi-Müzikal)

Sacha Baron Cohen – Borat Subsequent Moviefilm
James Corden – The Prom
Lin-Manuel Miranda – Hamilton
Dev Patel – The Personal History of David Copperfield
Andy Samberg – Palm Springs

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Glenn Close – Hillbilly Elegy
Olivia Colman – The Father
Jodie Foster – The Mauritanian
Amanda Seyfried – Mank
Helena Zengel – News of the World

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Sacha Baron Cohen – The Trial of the Chicago 7
Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah
Jared Leto – The Little Things
Bill Murray – On the Rocks
Leslie Odom Jr. – One Night in Miami

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En İyi Animasyon Film

The Croods: A New Age
Onward
Over the Moon
Soul
Wolfwalkers

En İyi Yönetmen

Emerald Fennell – Promising Young Woman
David Fincher – Mank
Regina King – One Night in Miami
Aaron Sorkin – The Trial of the Chicago 7
Chloé Zhao – Nomadland

En İyi Senaryo

Promising Young Woman
Mank
The Trial of the Chicago 7
The Father
Nomadland

En İyi Müzik

The Midnight Sky
Tenet
News of the World
Mank
Soul

En İyi Orijinal Şarkı

“Fight for You” – Judas and the Black Messiah
“Hear My Voice” – The Trial of the Chicago 7
“Io Si” – The Life Ahead
“Speak Now” – One Night in Miami
“Tigress & Tweed” – The United States vs. Billie Holliday

TELEVİZYON DALINDA

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Olivia Colman – The Crown
Jodie Comer – Killing Eve
Emma Corrin – The Crown
Laura Linney – Ozark
Sarah Paulson – Ratched

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Jason Bateman – Ozark
Josh O’Connor – The Crown
Bob Odenkirk – Better Call Saul
Matthew Rhys – Perry Mason
Al Pacino – Hunters

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En İyi Kadın Oyuncu (Komedi-Müzikal)

Lily Collins – Emily in Paris
Kaley Cuoco – The Flight Attendant
Elle Fanning – The Great
Catherine O’Hara – Schitt’s Creek
Jane Levy – Zoey’s Extraordinary Playlist

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi-Müzikal)

Don Cheadle – Black Monday
Nicholas Hoult – The Great
Eugene Levy – Schitt’s Creek
Jason Sudeikis – Ted Lasso
Ramy Youssef – Ramy

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En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

Anya Taylor-Joy – The Queen’s Gambit
Shira Haas – Unorthodox
Nicole Kidman – The Undoing
Cate Blanchett – Mrs. America
Daisy Edgar-Jones – Normal People

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

Bryan Cranston – Your Honor
Jeff Daniels – The Comey Rule
Ethan Hawke – The Good Lord Bird
Hugh Grant – The Undoing
Mark Ruffalo – I Know This Much Is True

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Dizi, Mini Dizi, TV Filmi)

Gillian Anderson – The Crown
Helena Bonham Carter – The Crown
Julia Garner – Ozark
Annie Murphy – Schitt’s Creek
Cynthia Nixon – Ratched

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Dizi, Mini Dizi, TV Filmi)

John Boyega – Small Axe
Brendan Gleeson – The Comey Rule
Dan Levy – Schitt’s Creek
Jim Parsons – Hollywood
Donald Sutherland – The Undoing

En İyi Dizi (Drama)

The Crown
The Mandalorian
Ozark
Lovecraft Country
Ratched

En İyi Dizi (Komedi-Müzikal)

Emily in Paris
Ted Lasso
The Flight Attendant
Schitt’s Creek
The Great

En İyi Mini Dizi/Film

Normal People
The Queen’s Gambit
The Undoing
Small Axe
Unorthodox


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