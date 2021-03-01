Oscar’ın habercisi denilen 78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından dağıtılan ödüller Amy Poehler ve Tina Fey‘in ayrı mekanlardan sunduğu törenle sahiplerini buldu. Tina Fey New York’tan, Amy Poehler ise Los Angeles’tan katıldı.

Film endüstrisine önemli katkılarda bulunan oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcılara verilen Cecil B. DeMille Ödülü’nün bu yılki sahibi, iki Oscar, yedi de Altın Küre ile taçlandırdığı oyunculuk kariyerinin yanı sıra aktivist olarak da önemli işlere imza atan usta isim Jane Fonda oldu.

Televizyon dünyasına büyük katkı sunan isimlere verilen ve ilk kez geçtiğimiz yıl dağıtılmaya başlanan Carol Burnett Ödülü’nün bu yılki sahibi ise, 98 yaşındaki Norman Lear oldu. Cecil B. DeMille Ödülü’nün televizyon dünyasındaki karşılığı olması amaçlanan Carol Burnett Ödülü’nü geçtiğimiz yıl, Ellen DeGeneres kazanmıştı.

EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ CHOLE ZHAO’YA GİTTİ

Geçtiğimiz yıl tek bir kadın sinemacının bile olmamasıyla tartışmaların odağında yer alan En İyi Yönetmen kategorisinde bu yıl üç kadın yönetmen (Chloé Zhao, Regina King ve Emerald Fennell) yer almıştı. Kazanan ise, bugüne dek bu dalda Altın Küre kazanan ikinci kadın yönetmen Chloé Zhao oldu. Zhao, böylece unutulmaz bir başarıya imza attı.