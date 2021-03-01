Oscar’ın habercisi denilen 78. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından dağıtılan ödüller Amy Poehler ve Tina Fey‘in ayrı mekanlardan sunduğu törenle sahiplerini buldu. Tina Fey New York’tan, Amy Poehler ise Los Angeles’tan katıldı.
Film endüstrisine önemli katkılarda bulunan oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcılara verilen Cecil B. DeMille Ödülü’nün bu yılki sahibi, iki Oscar, yedi de Altın Küre ile taçlandırdığı oyunculuk kariyerinin yanı sıra aktivist olarak da önemli işlere imza atan usta isim Jane Fonda oldu.
Televizyon dünyasına büyük katkı sunan isimlere verilen ve ilk kez geçtiğimiz yıl dağıtılmaya başlanan Carol Burnett Ödülü’nün bu yılki sahibi ise, 98 yaşındaki Norman Lear oldu. Cecil B. DeMille Ödülü’nün televizyon dünyasındaki karşılığı olması amaçlanan Carol Burnett Ödülü’nü geçtiğimiz yıl, Ellen DeGeneres kazanmıştı.
Geçtiğimiz yıl tek bir kadın sinemacının bile olmamasıyla tartışmaların odağında yer alan En İyi Yönetmen kategorisinde bu yıl üç kadın yönetmen (Chloé Zhao, Regina King ve Emerald Fennell) yer almıştı. Kazanan ise, bugüne dek bu dalda Altın Küre kazanan ikinci kadın yönetmen Chloé Zhao oldu. Zhao, böylece unutulmaz bir başarıya imza attı.
Netflix’in damga vuran yapımlarından biri olan The Queen’s Gambit dizisinin başrol oyuncusu Anya Taylor-Joy kariyerinin ilk En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Küre Ödülü’nü kazandı. Aynı zamanda, geçtiğimiz yıl vefat eden Chadwick Boseman da Ma Rainey’s Black Bottom’daki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında ödüle layık görülerek kariyerinin ilk Altın Küre Ödülü’nü kazandı. Ödülü, törene Boseman adına katılan eşi kabul etti.
The Father
Mank
Nomadland
Promising Young Woman
The Trial of the Chicago 7
Borat Subsequent Moviefilm
Hamilton
Music
Palm Springs
The Prom
Another Round (Danimarka);
La Llorona (Guatemala)
The Life Ahead (İtalya)
Minari (ABD)
Two of Us (Fransa)
Viola Davis -Ma Rainey’s Black Bottom
Andra Day – The United States vs Billie Holiday
Frances McDormand – Nomadland
Carey Mulligan – Promising Young Woman
Vanessa Kirby – Pieces of a Woman
Riz Ahmed – Sound of Metal
Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom
Anthony Hopkins – The Father
Gary Oldman – Mank
Tahar Rahim – The Mauritanian
Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm
Kate Hudson – Music
Michelle Pfeiffer – French Exit
Rosamund Pike – I Care A Lot
Anya Taylor-Joy – Emma.
Sacha Baron Cohen – Borat Subsequent Moviefilm
James Corden – The Prom
Lin-Manuel Miranda – Hamilton
Dev Patel – The Personal History of David Copperfield
Andy Samberg – Palm Springs
Glenn Close – Hillbilly Elegy
Olivia Colman – The Father
Jodie Foster – The Mauritanian
Amanda Seyfried – Mank
Helena Zengel – News of the World
Sacha Baron Cohen – The Trial of the Chicago 7
Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah
Jared Leto – The Little Things
Bill Murray – On the Rocks
Leslie Odom Jr. – One Night in Miami
The Croods: A New Age
Onward
Over the Moon
Soul
Wolfwalkers
Emerald Fennell – Promising Young Woman
David Fincher – Mank
Regina King – One Night in Miami
Aaron Sorkin – The Trial of the Chicago 7
Chloé Zhao – Nomadland
Promising Young Woman
Mank
The Trial of the Chicago 7
The Father
Nomadland
The Midnight Sky
Tenet
News of the World
Mank
Soul
“Fight for You” – Judas and the Black Messiah
“Hear My Voice” – The Trial of the Chicago 7
“Io Si” – The Life Ahead
“Speak Now” – One Night in Miami
“Tigress & Tweed” – The United States vs. Billie Holliday
Olivia Colman – The Crown
Jodie Comer – Killing Eve
Emma Corrin – The Crown
Laura Linney – Ozark
Sarah Paulson – Ratched
Jason Bateman – Ozark
Josh O’Connor – The Crown
Bob Odenkirk – Better Call Saul
Matthew Rhys – Perry Mason
Al Pacino – Hunters
Lily Collins – Emily in Paris
Kaley Cuoco – The Flight Attendant
Elle Fanning – The Great
Catherine O’Hara – Schitt’s Creek
Jane Levy – Zoey’s Extraordinary Playlist
Don Cheadle – Black Monday
Nicholas Hoult – The Great
Eugene Levy – Schitt’s Creek
Jason Sudeikis – Ted Lasso
Ramy Youssef – Ramy
Anya Taylor-Joy – The Queen’s Gambit
Shira Haas – Unorthodox
Nicole Kidman – The Undoing
Cate Blanchett – Mrs. America
Daisy Edgar-Jones – Normal People
Bryan Cranston – Your Honor
Jeff Daniels – The Comey Rule
Ethan Hawke – The Good Lord Bird
Hugh Grant – The Undoing
Mark Ruffalo – I Know This Much Is True
Gillian Anderson – The Crown
Helena Bonham Carter – The Crown
Julia Garner – Ozark
Annie Murphy – Schitt’s Creek
Cynthia Nixon – Ratched
John Boyega – Small Axe
Brendan Gleeson – The Comey Rule
Dan Levy – Schitt’s Creek
Jim Parsons – Hollywood
Donald Sutherland – The Undoing
The Crown
The Mandalorian
Ozark
Lovecraft Country
Ratched
Emily in Paris
Ted Lasso
The Flight Attendant
Schitt’s Creek
The Great
Normal People
The Queen’s Gambit
The Undoing
Small Axe
Unorthodox
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