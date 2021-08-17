MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Nicole Kidman, pandemide sette olmayı Rus ruleti oynamaya benzetti

Nicole Kidman, pandemide sette olmayı Rus ruleti oynamaya benzetti

17.08.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda sinemayı bir kenara bırakarak daha çok dizilerde boy göstermeye başlayan Nicole Kidman, koronavirüs pandemisi sürecinde çekilen Nine Perfect Strangers dizisi hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Nicole Kidman, Nine Perfect Strangers'ın pandemi döneminde çekilmesini Rus ruletine benzetti.

Nicole Kidman, pandemide sette olmayı Rus ruleti oynamaya benzetti

Hollywood yıldızı Nicole Kidman (54) başrolünde oynadığı ve yapımcılarından biri olduğu Nine Perfect Strangers (Dokuz Mükemmel Yabancı) adlı diziyi Avustralya’da pandeminin ortasında çekerken büyük stres yaşadıklarını açıkladı.

Kidman, 100 milyon dolarlık dizinin setinde oyuncuların ve tüm çalışanların corona virüse yakalanmaması için tüm kurallara uyarken endişeli olduklarını söyledi.

"RUS RULETİ OYNADIĞIMIZI GÖRÜYORUM"

Sette salgına karşı tüm kuralların uygulandığını, bu sayede kimsenin corona virüse yakalanmadığını belirten Nicole Kidman, “Geriye dönüp baktığımda, çekimlerde finansörlerin de dahil olduğu bir Rus ruleti oynadığımızı görüyorum” dedi.

Nicole Kidman, eşi Keith Urban’ın cinsel içerikli sahneler hakkında ne düşündüğünü söylediNicole Kidman, eşi Keith Urban’ın cinsel içerikli sahneler hakkında ne düşündüğünü söyledi

Dizi, ABD’de isteğe bağlı video hizmeti sunan web sitesi Hulu’da ekranlara geliyor.

nine-perfect-strangers-trailer

NINE PERFECT STRANGERS OYUNCU KADROSU

Regina Hall, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Manny Jacinto, Tiffany Boone, Luke Evans, Melvin Gregg, Grace Van Patten, Asher Keddie, Samara Weaving ve Bobby Cannavale'nin de yer aldığı dizi, butik bir sağlık merkezine katılan 9 farklı ve stresli şehir sakinini konu alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşınmak istemeyen kiracısını binaya kilitlediTaşınmak istemeyen kiracısını binaya kilitledi
Koronavirüs haritasında korkutan artış! Bir kent alarm veriyorKoronavirüs haritasında korkutan artış! Bir kent alarm veriyor
Bazı şeyler var bilmiyorsunBazı şeyler var bilmiyorsun
Anahtar Kelimeler:
Nicole Kidman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Henüz 22 yaşında! Ayda 100 bin lira kazanıyor

Henüz 22 yaşında! Ayda 100 bin lira kazanıyor

Biden'dan Afganistan açıklaması

Biden'dan Afganistan açıklaması

Evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzeninin evini bastı!

Evlenmek istediği 16 yaşındaki kuzeninin evini bastı!

Ağustos ayında şaşkına çeviren görüntü

Ağustos ayında şaşkına çeviren görüntü

Bomba iddia! İrem Derici aşkı yakın arkadaşında buldu

Bomba iddia! İrem Derici aşkı yakın arkadaşında buldu

Dehşete düşüren olay! Anne ve oğlu tutuklandı

Dehşete düşüren olay! Anne ve oğlu tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tescilli güzel, kız arkadaşıyla dudak dudağa

Tescilli güzel, kız arkadaşıyla dudak dudağa

Nişanlısı yatakta çıplak uyurken fotoğraflarını çekti

Nişanlısı yatakta çıplak uyurken fotoğraflarını çekti

Cinsiyet değiştirme sürecinde çalıştığı işleri anlattı

Cinsiyet değiştirme sürecinde çalıştığı işleri anlattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.