Nicole Kidman, pandemide sette olmayı Rus ruleti oynamaya benzetti

Hollywood yıldızı Nicole Kidman (54) başrolünde oynadığı ve yapımcılarından biri olduğu Nine Perfect Strangers (Dokuz Mükemmel Yabancı) adlı diziyi Avustralya’da pandeminin ortasında çekerken büyük stres yaşadıklarını açıkladı.

Kidman, 100 milyon dolarlık dizinin setinde oyuncuların ve tüm çalışanların corona virüse yakalanmaması için tüm kurallara uyarken endişeli olduklarını söyledi.

"RUS RULETİ OYNADIĞIMIZI GÖRÜYORUM"

Sette salgına karşı tüm kuralların uygulandığını, bu sayede kimsenin corona virüse yakalanmadığını belirten Nicole Kidman, “Geriye dönüp baktığımda, çekimlerde finansörlerin de dahil olduğu bir Rus ruleti oynadığımızı görüyorum” dedi.

Dizi, ABD’de isteğe bağlı video hizmeti sunan web sitesi Hulu’da ekranlara geliyor.

NINE PERFECT STRANGERS OYUNCU KADROSU

Regina Hall, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Manny Jacinto, Tiffany Boone, Luke Evans, Melvin Gregg, Grace Van Patten, Asher Keddie, Samara Weaving ve Bobby Cannavale'nin de yer aldığı dizi, butik bir sağlık merkezine katılan 9 farklı ve stresli şehir sakinini konu alıyor.

