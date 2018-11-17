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Nicole Kidman Türkiye'yi öve öve bitiremedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.11.2018 13:46 | Son Güncelleme

Avustralyalı, Oscar Ödüllü Hollywood yıldızı Nicole Kidman, Kanal D Haber'e konuştu. Çekimleri biten "Destroyer" filmindeki rolünü Barbaros Tapan'a anlatan Nicole Kidman, rol için fiziksel değişimin kendisi için oldukça zorlu geçtiğini anlattı.

Nicole Kidman Türkiye'yi öve öve bitiremedi

Kidman "Bunun için hazır ve istekliydim, yapmak istedim. Ulaşmak istediğiniz hedefler vardır ve bu yapmak istediğim bir şeydi. Bir filmde daha genç ya da daha yaşlı birini oynadığınızda onun bütün hayatını görmek ve göstermek zorundasınız. bir aktör olarak bunu oynamak çok heyecan vericiydi." dedi.

TÜRKİYE'YE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Öte yandan Kidman Türkiye'ye olan hayranlığını da dile getirdi. Ünlü yıldız "Türkiye'yi ziyaretimde bu kadar güzel bir ülke olduğuna inanamadım. Muhteşemdi. Müziğini ve yemeklerini çok sevdim. Sanırım insanlarınız sıcak ve eğlenceli. Yeniden gelmek istiyorum ve hiç görmediğim İstanbul'u görmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

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