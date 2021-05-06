Nicole Scherzinger, Hawaii’yi çok sevdi! Minik bikinisiyle...

Nicole Scherzinger, Hawaii'deki plajda minik bir ipli bikinisiyle kusursuz vücudunu sergilediği fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

Pussycat Dolls şarkıcısı, arkasındaki gün batımına atıfta bulunarak, "En sevdiğim şeyi sizinle paylaşmak istedim!" yazdı.

Instagram’da 5 milyona yakın hayranı bulunan şarkıcının fotoğraflarına övgü dolu yorumlar yapılırken bir taraftan da yüz binlerce beğeni yağdı.

Hawaii, Honolulu'da doğan yıldız erkek arkadaşı Thom Evans ile birkaç haftadır tatilin keyfini sürüyor.

