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Nicole Scherzinger, Hawaii’yi çok sevdi! Minik bikinisiyle...

06.05.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Pussycat Dolls grubunun solisti Nicole Scherzinger, sevgilisiyle birlikte Hawaii tatilinin tadını çıkarmaya devam ediyor. 42 yaşındaki yıldız plajda sere serpe uzandığı fotoğrafıyla hayranlarının beğenisini kazandı.

Nicole Scherzinger, Hawaii’yi çok sevdi! Minik bikinisiyle...

Nicole Scherzinger, Hawaii'deki plajda minik bir ipli bikinisiyle kusursuz vücudunu sergilediği fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

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Pussycat Dolls şarkıcısı, arkasındaki gün batımına atıfta bulunarak, "En sevdiğim şeyi sizinle paylaşmak istedim!" yazdı.

Instagram’da 5 milyona yakın hayranı bulunan şarkıcının fotoğraflarına övgü dolu yorumlar yapılırken bir taraftan da yüz binlerce beğeni yağdı.

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Hawaii, Honolulu'da doğan yıldız erkek arkadaşı Thom Evans ile birkaç haftadır tatilin keyfini sürüyor.

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