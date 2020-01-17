YURTHABER
  4. Niğde-Adana otoyolunda 3 noktada zincirleme kaza meydana geldi

Niğde-Adana otoyolunda 3 noktada zincirleme kaza meydana geldi

NİĞDE HABERLERİ  | 17.01.2020 22:25 | Son Güncelleme

İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde-Adana otoyolunda 3 noktada meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Niğde-Adana otoyolu Çeleme deresi yakınlarında, her iki yönde tır ve otomobillerin karıştığı 3 zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerlerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kazalarda, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, Niğde ve Adana'nın Pozantı ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Yolda trafik, kontrollü sağlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
Niğde’de 72 bin öğrenci tatile girdiNiğde’de 72 bin öğrenci tatile girdi
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Sağlıklı Şehir Projesi sunumuna katıldıNiğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Sağlıklı Şehir Projesi sunumuna katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Niğde Trafik Kazası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Niğde Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:23
Sabah
07:49
Öğle
12:56
İkindi
15:31
Akşam
17:54
Yatsı
19:14

Niğde Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Tahıroglu Eczanesi
Merkez
Zemzem Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Özarısoy Eczanesi
Bor
Uysal Eczanesi
Camardi
Sinem Eczanesi
Ciftlik
Altunsu Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.