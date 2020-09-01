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Niğde Barosu Adli yıl açılışı için Atatürk anıtına çelenk koydu

NİĞDE HABERLERİ  | 01.09.2020 12:17 | Son Güncelleme

Niğde’de yeni adli yılın açılışı törenle gerçekleştirildi.Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Törende konuşan Niğde Barosu Başkanı Avukat Osman Çimen: “2020-2021 adli yılının, tüm avukat, hâkim, savcı ve adliye çalışanları için adaletin tecelli ettiği bir yıl olmasını temenni ederim.

Niğde Barosu Adli yıl açılışı için Atatürk anıtına çelenk koydu

Niğde’de yeni adli yılın açılışı törenle gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Niğde Barosu Başkanı Avukat Osman Çimen: “2020-2021 adli yılının, tüm avukat, hâkim, savcı ve adliye çalışanları için adaletin tecelli ettiği bir yıl olmasını temenni ederim. Yeni adli yıla yargının ağır sorunları ile başlasak ta, çözümün hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığından geçtiği yadsınamaz bir gerçektir. Adalet toplumun can damarıdır. Adalet duygusunun yara aldığı toplumlarda, bireylerin hak ve özgürlüklerinden bahsedilemez. Yargının sorunlarının neticesinde yara alan adalet duygusunun yeniden tesisi ancak gerçek bir demokrasi ile idare edilen hukuk devletinden geçer. Hukuk devletinin olmazsa olmazı olan "adalet anlayışını" toplumun her bir bireyinin, belleğine yerleştirmelidir. Ülkemiz pandemi nedeni ile zor bir süreçten geçmektedir. Bu süreçte toplumun bütün fertlerinin yaşadığı zorlukları meslektaşlarımızda yaşamış ve yaşamaya devam etmektedir. Avukatlık mesleğini “ hâkim, savcı olamaz isem avukat olurum” mantığından çıkartılması gerekmektedir. Konuya ilişkin Adalet Bakanlığı bünyesinde girişimlerde bulunulmuş örneğin yeşil pasaport 15 yıl kıdemli avukatlara getirilmiş ancak tekliflerin içinde bulunulan avukat staj süresinin uzatılması ve yazılı sınav ötelenmiştir. Yüzden fazla hukuk fakültesinde sayısını bile telaffuz edemediğimiz kadar mezuna artık iş imkânı yoktur. Yargı reformunda sınav ve staja ilişkin düzenlemeler varken bunlar ötelenmiş, hukuk fakültesine giriş zorlaştırılmamış aksine bu taslaklardan sonra bir çok ile hukuk fakültesi açılmıştır. Kısa vade de halkın lehine görünen CMK, Adli yardım, uzlaştırma ve arabuluculuk uzun vadede avukatlık mesleğinde ki iş imkânlarının bitmesi neden olmaktadır. Avukatlar, artık işlerinin elinden alınan değil iş imkânlarının artırıldığı bir yargı sistemi istemektedir” dedi.

Niğde Barosu Adli yıl açılışı için Atatürk anıtına çelenk koydu

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Camardi
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Ciftlik
Altunsu Eczanesi
Ulukisla
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