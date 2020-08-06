Niğde Belediye Başkanı Başkan Özdemir’den “+1 Engelsiz Kafe” Müjdesi

Niğde Belediyesi Arge Birimi tarafından hazırlanan “+1 Engelsiz Kafe” projesi, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından hibe desteği almaya hak kazandı.

Niğde Belediyesi tarafından açılacak olan kafe ile engelli bireylerin sosyal yaşama katılımları artacak ve bireysel gelişimlerine katkı sağlanacak. “+1 Engelsiz Kafe”nin kısa süre içerisinde hizmete girmesi bekleniliyor.

“Engelliler İçin Engelleri Aşıyoruz” hedefiyle çalışmalarına devam eden Niğde Belediyesi, engelli vatandaşların bireysel gelişimlerine katkı sağlamak ve hayatını kolaylaştırmak amacıyla Efendibey Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi içerisinde “+1 Engelsiz Kafe” projesini hayata geçirecek.

Niğde Belediyesi Arge Birimi tarafından hazırlanan bu proje ile Niğde’de yaşamını sürdüren engelli bireyler sosyal yaşamlarında daha aktif olabilecek.

+1 Engelsiz Kafe projesini müjdeleyen Başkan Özdemir; “Seçim döneminde proje kitapçığımızda da yer alan ‘Engelsiz Kafe’ projesiyle tüm engelli vatandaşlarımıza müjdeli haberi veriyoruz. Kafe şehir içi ve şehir dışındaki tüm engelli vatandaşlarımıza hizmet verecektir, ayrıca tüm vatandaşlarımızın hizmetindedir. Engelli kardeşlerimizin sosyal yaşam içerisinde daha fazla bulunmalarını sağlamak istiyoruz. Engelsiz kafemizin Niğdemize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

