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Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Kızılay Haftası

NİĞDE HABERLERİ  | 02.11.2020 15:54 | Son Güncelleme

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.“Türk Kızılay’ı, tarihten bugüne sürdürdüğümüz dayanışma kültürümüzün ve vakıf geleneğimizin en anlamlı kuruluşlarından biridir” diyen Başkan Özdemir sözlerine şöyle devam etti.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Kızılay Haftası

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.
“Türk Kızılay’ı, tarihten bugüne sürdürdüğümüz dayanışma kültürümüzün ve vakıf geleneğimizin en anlamlı kuruluşlarından biridir” diyen Başkan Özdemir sözlerine şöyle devam etti. “Kızılay her zaman karşılaşılan, afetlerle, salgın hastalıklarla mücadele eder İnsanları ve toplumu her konuda bilinçlendirir ve insanlık duygusunu yüceltir, yardımlaşma ve birlik duygularını geliştirir. Irk, din, dil gözetmeksizin dünyanın farklı coğrafyalarındaki afetzedelerin, muhtaçların, yoksulların yardımına koşan Türk Kızılay’ı, milletimizin vicdanını, hoşgörüsünü hakkıyla temsil etmektedir. Milletimiz için aynı zamanda bir övünç vesilesi olan Kızılay, milletimizin paylaşma ve dayanışma duygularından güç alarak savaşta, doğal afetlerde ve diğer koşullarda zorluk yaşayan insanların yanında olmaya dün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Bizler de, maddi imkanlarımızın elverdiği ölçüde Kızılay’a bağışta bulunalım, sağlık durumumuz kan vermeye uygunsa Kızılay Kan Bağışı Noktalarına kan verelim. Koronavirüs hastalığından iyileşmiş vatandaşlarımız, Kızılay’a kanlarını bağışlayıp koronavirüse yakalanan ve kan plazması kritik durumda olan vatandaşlarımızın “immun plazma tedavisi” görmelerine vesile olarak iyileşmelerinde etkin bir rol oynayabilirler. Bu duygu ve düşüncelerle, Niğde’mizi bağışlarla Türkiye birincisi yapan Niğde Kızılay Başkanı Kemal Gençoğlu’na, Kızılay’ın değerli yönetici ve çalışanları ile tüm hayırsever vatandaşlarımızın ‘Kızılay Haftası’nı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.

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Niğde Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Oguz Eczanesi
Bor
Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Acar Eczanesi
Ciftlik
Ulukısla Eczanesi
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