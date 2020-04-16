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Niğde Belediyesi günlük 8 bin maske dağıtıyor

NİĞDE HABERLERİ  | 16.04.2020 17:58 | Son Güncelleme

Niğde Belediyesi günlük 8 bin maske dağıtıyor

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yeri ve Ömer Halisdemir Meydanı'nda günlük 8 bin maskeyi ücretsiz dağıtıyor.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ömer Halisdemir Meydanı'nda kurdukları stantta gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların maskeleri ücretsiz olarak PTT ve eczanelerden alabileceğini söyledi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ücretsiz maske dağıttıklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Açık cezaevimize üretim yaptırıyoruz. Birkaç firmayla da anlaştık, kapasitesini artıracağız. Bu süreçte vatandaşımız mağdur olmasın diye pazar yerinde sürekli dağıtıyoruz. Bundan sonra da Ömer Halisdemir Meydanı'nda dağıtacağız. Vatandaşımız hem dezenfektana ulaşabilecek hem de maskesini alacak ve işlerini bu şekilde halledecek. Şu an itibarıyla pazar yerleriyle günlük 8 bin maske dağıtıyoruz."

Özdemir, koronavirüsle mücadelede başka hizmetler de sunduklarını söyledi.

"Niğde'deki bütün binaların dezenfektesi bitti." diyen Özdemir, şunları ifade etti:

"Kamu kurumları rutin olarak yapılıyor ama apartmanları da ücretsiz ikinci kez dezenfekte ediyoruz. Sokak hayvanlarına mamalarını temin ediyoruz. Arkadaşlarımız sürekli sokak hayvanları için mama dağıtıyor. Günlük 200 aileye gıda yardımı yapıyoruz. 100'e yakın aileye sıcak yemek veriyoruz. Hastanede test yaptırıp da 24 saate kadar karantinada kalanların da yemek ihtiyacını karşılıyoruz.

Bugün 130 kişi vardı, onların hem öğle hem de akşam yemeklerini belediye olarak karşılıyoruz."

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İmsak
04:31
Sabah
05:57
Öğle
12:46
İkindi
16:27
Akşam
19:25
Yatsı
20:46

Niğde Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Esırgen Eczanesi
Merkez
Özenç Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Ayten Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Sinem Eczanesi
Ciftlik
Altunsu Eczanesi
Ulukisla
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