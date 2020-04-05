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Niğde Belediyesi kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarını dezenfekte ediyor

NİĞDE HABERLERİ  | 05.04.2020 12:00 | Son Güncelleme

Niğde Belediyesi kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarını dezenfekte ediyor

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, başta emniyet teşkilatı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarını dezenfekte ediyor.

Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit, Veteriner İşleri Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak bütün kamu kurum ve kuruluşların araçlarını dezenfekte ettiklerini söyledi.

Özellikle sağlık çalışanları, emniyet mensupları ve kolluk kuvvetlerinin araçlarını dezenfekte ettiklerini belirten Yiğit, "Niğde Belediyesi olarak kamu çalışanlarının sağlıklarını son derece önemsiyoruz. Özellikle sağlık çalışanlarını alkışladığımız bu dönemde, kolluk kuvvetlerimiz, polisimiz, zabıtamız her türlü kamu çalışanlarımız da bu alkışı hak ediyor. Onların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda hizmet yapabilmeleri, kamu hizmetlerini sürdürebilmeleri bizim için son derece önemli. Kolluk kuvvetlerimizin bütün araçları, 24 saat boyunca, her vaka sonucunda veya herhangi bir olaya intikalde dezenfekte edilmektedir. Belediye olarak her türlü tedbirimizi ve ön hazırlıklarımızı yaptık." diye konuştu.

Yiğit, kamu kurum ve kuruluşların hizmet binalarında da çalışmalar yaptıklarını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilen vatandaşların kaldığı yurt binalarını da dezenfekte ettiklerini ifade etti.

Sağlık İl Müdürlüğüyle protokol imzaladıklarını da ifade eden Yiğit, bu kapsamda tüm sağlık personelinin özel araçlarını, talep etmeleri halinde konutlarını da dezenfekte ettiklerini bildirdi.

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