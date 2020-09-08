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Niğde KOM’dan 4 ayrı adrese operasyon: 32 cep telefonu ele geçirildi

NİĞDE HABERLERİ  | 08.09.2020 10:53 | Son Güncelleme

Niğde’de polis ekipleri gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda çeşitli markalarda kaçak 38 cep telefonu ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapan, piyasaya süren, haksız kazanç elde ederek devletimizi vergi kaybına uğratan işletmelere yönelik yapılan operasyon düzenlendi.

Niğde KOM’dan 4 ayrı adrese operasyon: 32 cep telefonu ele geçirildi

Niğde’de polis ekipleri gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda çeşitli markalarda kaçak 38 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapan, piyasaya süren, haksız kazanç elde ederek devletimizi vergi kaybına uğratan işletmelere yönelik yapılan operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 iş yeri 1 ev olmak üzere 4 ayrı yerde yapılan aramalarda çeşitli markalarda 32 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Niğde KOM’dan 4 ayrı adrese operasyon: 32 cep telefonu ele geçirildi

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İkindi
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Doganyıgıt Eczanesi
Merkez
Songur Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Bıyık Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Çıftlık Eczanesi
Ciftlik
Menekse Eczanesi
Ulukisla
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