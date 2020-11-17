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Niğde merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

NİĞDE HABERLERİ  | 17.11.2020 11:00 | Son Güncelleme

Niğde merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen 25 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen ve meslekten ihraç edilen 25 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde, Konya, Kayseri, Adana, Hatay, Ankara ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

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