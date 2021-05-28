Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli adliyede

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 7'si daha adliyeye sevk edildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 16 şüpheliden 7'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Niğde, Van, Kayseri, Adana, Şırnak, Aksaray ve Manisa'da belirlenen adreslere 26 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 6'sı muvazzaf, 3'ü emekli ve 7'si meslekten ihraç edilen 16 zanlı yakalanmıştı.

Niğde, Şırnak, Van ve Manisa'da dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, etkinlik pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakılmıştı.



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