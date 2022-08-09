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Niğde merkezli sahte gübre operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

09.08.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde merkezli sahte gübre operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 4 ilde düzenlenen sahte gübre operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niğde, Konya, Mersin ve Adana'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 20 ton sahte gübre ele geçirdi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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