Niğde merkezli sahte gübre operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 4 ilde düzenlenen sahte gübre operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niğde, Konya, Mersin ve Adana'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 20 ton sahte gübre ele geçirdi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz