Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nden 3 bin 166 öğrenci mezun oldu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bu yıl 3 bin 166 mezun verirken, korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen mezuniyet törenine üniversite de ilk üçe giren öğrenciler ve aileleri katıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musin Kar, her yıl yeni mezun öğrencilerinin tamamının katıldığı ve coşkuyla kutladıkları mezuniyet törenini bu yıl biraz hüzünlü bir şekilde kutladıklarını söyledi. Hedeflerinin şehrin sosyal ekonomik ve kültürel dinamiklerinden aldıkları güçle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ni ülkenin saygın yüksek öğretim kurumlarından biri haline getirmek olduğunu belirten Rektör Kar, “Devletimizin sağladığı fiziki teknolojik ve beşeri imkânlarla öğrencileri hayata en iyi şekilde hazırladık. Hayat yolunda koşar adımlarla ilerlerken sizler üniversitemizin gurur olacaksınız” dedi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise “Siz mezun olan öğrenciler için bir dönem bitti ve yeni bir döneme başlıyor. Aldınız diploma ve bilgilerin üzerine sürekli koymanız gerekiyor. Dünyada ve Türkiye’de rekabet koşulları artıyor, dolayısıyla her zaman kendinizi geliştirmelisiniz ve hayata kendinizi en iyi şekilde hazırlamalısınız. Bunu yaptığınız takdirde de hedeflerinize ulaşacağınıza inancım tamdır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından bölümlerinde ilk üçe giren mezun öğrencilere başarı belgelerinin verilmesi, bölüm birincilerinin kütüklere plaka çakması ile devam eden tören, keplerin havaya atılması ile sona erdi.

