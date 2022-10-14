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Niğde'de 1 milyon 214 bin dolu makaron ele geçirildi

14.10.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de 1 milyon 214 bin dolu makaron ele geçirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de 3 araçta 1 milyon 214 bin 600 dolu makaron bulundu, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde otomobil, cip ve midibüsü durdurdu.

Araçlardaki aramada, gümrük kaçağı 1 milyon 214 bin 600 dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Niğde kaçakçılık makaron

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