Niğde'de 13 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de 2 tırda 13 milyon 800 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde 2 tırı durdurdu.

Tırların dorselerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 13 milyon 800 bin boş makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

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