Niğde'de 13 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de 2 tırda 13 milyon 800 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde 2 tırı durdurdu.
Tırların dorselerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 13 milyon 800 bin boş makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz