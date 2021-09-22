YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde'de 3 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Niğde'de 3 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

22.09.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de 3 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de 3 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

E.B. idaresindeki 51 HY 487 plakalı otomobille M.Ç. (63) kontrolündeki 51AAE 287 plakalı otomobil ve N.G'nin (55) kullandığı 29 AS 661 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Yeşilburç Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki E.D, S.D, M.D. ve E.D. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150 yıllık İETT tarihinde bir ilk!150 yıllık İETT tarihinde bir ilk!
PARTNERUcuz ev cenneti olarak biliniyordu! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya çıktıUcuz ev cenneti olarak biliniyordu! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya çıktı
Niğde'de patates tarlasına düşen paraşütçü hastaneye kaldırıldıNiğde'de patates tarlasına düşen paraşütçü hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Niğde

Niğde Namaz Vakitleri 23 Eylül Perşembe

İmsak
05:02
Sabah
06:23
Öğle
12:39
İkindi
16:04
Akşam
18:45
Yatsı
20:01

Niğde Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Perşembe

Görgün Eczanesi
Merkez
Uysal Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Bıyık Eczanesi
Bor
Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Acar Eczanesi
Ciftlik
Sinem Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster
Niğde ECZANELER
Niğde ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.