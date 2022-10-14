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Niğde'de 474 sikke ele geçirildi

14.10.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de 474 sikke ele geçirildi

Niğde'de 474 sikke ele geçirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 474 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, satılmak üzere kente sikke getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tespit ettikleri aracı Ağcaşar köyü yakınlarında durduran ekipler, yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 474 sikke buldu.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Niğde tarihi eser sikke

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