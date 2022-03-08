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Niğde'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yetim aileleri yemekte bir araya geldi

08.03.2022 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yetim aileleri yemekte bir araya geldi

NİĞDE (AA) - Yetim Eli Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit, yetim ve gazi ailelerini yemekte buluşturdu.

Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, bir otelde düzenlenen programda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İslam dinin kadına ayrı bir önem verdiğini belirten Kılınç, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimizin, tavsiye ettiği en önemli konulardan birisi özellikle yetim ve kadının hakkını yemekten kaçınmak. Bu da gösteriyor ki bizim toplumda kadınlarımız ve yetimlerimiz özel bir yere sahip. Yetim Eli Derneğinin çok güzel hizmetleri var, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Devletimiz, ihtiyaç sahibi her ailenin yanındadır ama bu tip STK'ların da devletin göremediği noktalarda devletin gören gözü, tutan eli oluyor."

Yetim Eli Derneği Başkanı Şahin Mercan da dernek olarak her ay yüzlerce öğrenciye burs verdiklerini anlatarak, "Belki dışarıdan 'balık yemeyi' öğretiyoruz gibi algılanıyor ama 'balık tutmayı' öğretiyoruz. Her evden bir çocuğumuzu okutmak gibi bir hedefimiz var. 2,3,4 okuyanlar da var. Şu anda 4 bine yakın okuttuğumuz çocuğumuz, derneğimize yardım yapıyor." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç ise Mercan'ın önemli işlere imza attığını aktararak, "Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. İl yönetimi arkadaşlarla her zaman değerli ailelerimize yardımcı, onların yanında olmak için gayret ediyoruz. Her hafta ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Elimizde ne imkanlar varsa yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Dünya Kadınlar Günü Niğde

Niğde Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
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Sabah
06:57
Öğle
12:57
İkindi
16:13
Akşam
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