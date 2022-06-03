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Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

03.06.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

NİĞDE (AA) - Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir atık yağ geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangında yükselen duman, kent merkezinden de görülüyor.

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