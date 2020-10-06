YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde’de Azerbaycan’a destek konvoyu yapıldı

Niğde’de Azerbaycan’a destek konvoyu yapıldı

NİĞDE HABERLERİ  | 06.10.2020 23:13 | Son Güncelleme

Niğde’de Azerbaycan’a destek için konvoy düzenledi.Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek isteyen çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar, araçlarıyla Niğde Adliye Sarayı önünde toplandı.

Niğde’de Azerbaycan’a destek için konvoy düzenledi.
Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek isteyen çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar, araçlarıyla Niğde Adliye Sarayı önünde toplandı. Toplanan grup Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir turu attı.
Grup adına açıklama yapan Salih Yaşar, “Son günlerde Ermenistan ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz arasında maalesef Ermenistan’ın her zamanki yayılmacı politikasını içeren birtakım saldırılar gerçekleşti. Buna en güzel cevabı aslında Azerbaycanlı kardeşlerimiz veriyorlar. Bizim burada toplanmadaki amacımız her ne kadar oraya doğrudan gidip fiziki olarak destek olamasak da manen onların yanında olduğumuzu dualarımızı onlara hissettirmek amacıyla bu konvoyu düzenledik. Geçmişten günümüze kadar her zaman Türk milletinin düşmanları olmuştur, olmaya da devam edecektir. Haçlı seferleri ve geçmişte Türkler üzerinde uygulanan mezalimler günümüzde şekil değiştirerek devam etmektedir. Dünyada Türklerin hakim olacağı bir zamanı, adalet ve eşitliği getirecekleri bir zamanı özlüyoruz. Bunun için de ne gerekiyorsa sivil toplum kuruluşları olarak bizler ve her Türk bu gaye ve emel için çalışmalarını devam ettirecektir. Ermeniler, arkalarındaki çetelere güvenerek meydana çıktıkları için bir defa daha pişman olacaklar" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım' 'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım'
HAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona UlaştıHAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona Ulaştı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Niğde Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:15
Sabah
06:35
Öğle
12:34
İkindi
15:49
Akşam
18:23
Yatsı
19:38

Niğde Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Aytekın Eczanesi
Merkez
Birincioğlu Eczanesi
Merkez
Eşsiz Eczanesi
Altunhisar
Mircalı Eczanesi
Bor
Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Deniz Eczanesi
Ciftlik
Altunsu Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Çamardı’na Salep Bitkisi Dikildi
Çamardı’na Salep Bitkisi Dikildi
Cemaatten Milli Eğitim Müdürüne Destek
Cemaatten Milli Eğitim Müdürüne Destek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.