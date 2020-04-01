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Niğde’de bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

NİĞDE HABERLERİ  | 01.04.2020 13:39 | Son Güncelleme

Niğde’de bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

NİĞDE (AA) - Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Altunhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Ulukışla köyünün bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle biraraya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

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Bor
Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Sinem Eczanesi
Ciftlik
Altunsu Eczanesi
Ulukisla
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