NİĞDE (AA) - Niğde'de bir otomobilde 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, zula yerlerine gizlenmiş çeşitli çapta 8 ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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