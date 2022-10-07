NİĞDE (AA) - Niğde'de bir otomobilde 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, zula yerlerine gizlenmiş çeşitli çapta 8 ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

