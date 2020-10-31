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Niğde'de büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın

NİĞDE HABERLERİ  | 31.10.2020 15:35 | Son Güncelleme

Niğde'de büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın

NİĞDE (AA) - Niğde'de büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Merkez Efendibey Mahallesi Amas Bağları Alavuş mevkisinde Turgut Yaşar'a ait hayvan çiftliğindeki saman balyalarının bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Balyaların yanındaki bir kamyonet de alev aldı.

Çiftliktekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Saman balyalarının yandığı olayda, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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