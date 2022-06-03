Niğde'de "Doğu Akdeniz'in Geleceği ve Türkiye" sempozyumu düzenlendi

NİĞDE (AA) - Niğde'de Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Doğu Akdeniz'in Geleceği ve Türkiye" konulu sempozyum başladı.

Vali Mustafa Koç, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programın açılışında, Akdeniz'in Türk tarihinde her zaman çok önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Bugün de bu önemin Doğu Akdeniz'de yoğunlaştığını belirten Koç, "Doğu Akdeniz'de bölge içi ve bölge dışı çok sayıda devlet etkili. Akdeniz gelişmelerinde Türkiye'nin temel hareket noktası, Doğu Akdeniz'de sahip olduğumuz meşru haklarımızın hiçbir şekilde uluslararası siyasi pazarlığa konu edilemeyeceğidir." diye konuştu.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen de Akdeniz'in, asrılardır siyasi ve ekonomik boyutta önemini koruyan stratejik bir bölge olduğunu anlattı.

Akdeniz'in bu yönüyle tarih boyunca birçok medeniyeti barındırdığını aktaran Özgen, şunları kaydetti:

"Özellikle Doğu Akdeniz havzası günümüzde de değerini korumaya devam ediyor. Bu kapsamda özellikle 2000'li yıllarla beraber varlığı tespit edilen yeni hidrokarbon rezervleriyle Doğu Akdeniz, hem bölge ülkelerinin hem bölge dışındaki ülkelerin rekabet ettiği bir alana dönüşmüştür. Jeopolitik ve jeostratejik konumu, zengin petrol ve doğalgaz rezervleriyle ülkeler arasında cazibesini sürdürmeye devam etmektedir."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise siyasi, sosyal, ekonomik yönden her geçen gün önemi artan Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin, bölgede değişen dengeler ve gelişen olaylarla yakından ilgilenmesi gerektiğinin net bir şekilde ortaya çıktığını aktardı.

Konuşmaların ardından sempozyum, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kaya'nın konuşmalarıyla devam etti.

Sempozyum, 5 Haziran'da sona erecek.

