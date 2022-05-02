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Niğde'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen iki kişi Tunceli’de yakalandı

02.05.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kent girişindeki güvenlik kontrol noktasında gözaltına alınan zanlılar tutuklandı

TUNCELİ (AA) - Niğde’de aradıkları kişiye telefonunun FETÖ tarafından kullanıldığını söyleyerek dolandırdığı iddia edilen iki şüpheli Tunceli'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen iki şüphelinin Niğde’den Tunceli’ye geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kent girişinde güvenlik noktasında kontrol yapan ekipler, şüpheli araçtaki A.K'yi ve Suriye uyruklu M.S.S’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar cezaevine gönderildi.

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fetö dolandırıcılık Tunceli

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