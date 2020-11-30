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Niğde'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

NİĞDE HABERLERİ  | 30.11.2020 21:27 | Son Güncelleme

Niğde'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 51 LA 951 plakalı hafif ticari araçla 34 VR 1702 plakalı otomobil, Niğde-Ankara kara yolu Aliyer mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar, şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan A.K. ve H.Ç, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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