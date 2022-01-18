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Niğde'de ilaç yazdırmak istediği doktoru darbeden kişi yakalandı

18.01.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de ilaç yazdırmak istediği doktoru darbeden kişi yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, randevu almadan geldiği doktoru kendisine ilaç yazmadığı gerekçesiyle darbettiği ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, hastanenin nöroloji polikliniğine randevusuz gelen M.F, burada görevli doktora zorla ilaç yazdırmak istedi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Akçay'ın biraz beklemesini istediği M.F, bu duruma sinirlenerek Akçay'a yumruk attı. Diğer sağlık çalışanlarına da saldıran, poliklinikteki masanın üzerinde duran bilgisayar ve diğer cihazlara zarar veren M.F, polis ekibince gözaltına alındı.

Olayda hafif yaralanan ve durumunun iyi olduğu bildirilen doktor ise saldırgan kişiden şikayetçi oldu.

Bu arada, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yakup Çetinkaya da hastanenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti kınadı.

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