Niğde'de karantina ihlali yapan 5 kişi yurda yerleştirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 5 kişi, 900'er lire ceza verilerek Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan ve evlerinden ayrılarak karantina kararına uymadıkları tespit edilen 5 kişi, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen 5 kişi, Ömer Halisdemir Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Yurtta karantinaya alınan ve 900'er lire ceza verilen 5 kişiden, kaldıkları süre boyunca konaklama ücreti de tahsil edilecek.

