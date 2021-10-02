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Niğde'de karbonmonoksitten etkilenen 6 çocuk tedavi altına alındı

02.10.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de karbonmonoksitten etkilenen 6 çocuk tedavi altına alındı

NİĞDE (AA) - Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Merkez Alay beldesinde mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadırda kalan, aynı aileden Z.A. (17 ), E.A. (16), P.A. (13), B.A. (13), F.A. (9) ve K.A. (8) sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.

Çocuklar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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