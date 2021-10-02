Niğde'de karbonmonoksitten etkilenen 6 çocuk tedavi altına alındı

NİĞDE (AA) - Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Merkez Alay beldesinde mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadırda kalan, aynı aileden Z.A. (17 ), E.A. (16), P.A. (13), B.A. (13), F.A. (9) ve K.A. (8) sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.

Çocuklar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz