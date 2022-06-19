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Niğde'de kavgaya karıştıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

19.06.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de kavgaya karıştıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de kavgaya karıştıkları ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, dün gece merkez Kumluca Mahallesi'nde kavga çıktığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstirahatli 2 polis memurunun yaralandığı kavgada, olaydan sonra firar eden 4 şüpheli yapılan çalışmalar sonucu adreslerinde yakalanarak gözaltına alınmış ve adli soruşturma başlatılmıştır. Şüpheliler, soruşturmadan sonra 19 Haziran'da mevcutlu olarak Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş ve Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Niğde Cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca olayla ilgili idari soruşturma da başlatılmıştır."

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