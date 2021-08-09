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Niğde'de kız çocuğunun tırın altında kalmaktan son anda kurtulması kameraya yansıdı

09.08.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de kız çocuğunun tırın altında kalmaktan son anda kurtulması kameraya yansıdı

NİĞDE (AA) - Niğde'de yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğu, sürücünün dikkati sayesinde tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Niğde-Adana E-90 kara yolu Şekerpınarı mevkisinde bir kız çocuğu, yolun karşısına geçmeye çalışırken annesinin yanından ayrılarak birden yola fırladı.

Önüne çıkan çocuğu son anda fark eden 31 AFL 307 plakalı tırın sürücüsü, ani fren yaparak aracını durdurdu.

Kız çocuğunun tırın altında kalmaktan son anda kurtulması, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan ani fren yapan tırdaki buğdaylar yola saçıldı. Ulaşıma kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.

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