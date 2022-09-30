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Niğde'de kocasının bıçakla yaraladığı kadın hastanede öldü

30.09.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de kocasının bıçakla yaraladığı kadın hastanede öldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Nar Mahallesi'nde M.B (24) ile boşanma aşamasındaki eşi K.B. (22) arasında sokakta tartışma çıktı.

Tartışma sırasında M.B, eşini bıçakla yaralayıp kaçtı.

Olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bir çocuk annesi K.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli M.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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