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Niğde'de koronavirüs önlemleri kapsamında parklardaki banklar kaldırıldı

NİĞDE HABERLERİ  | 24.03.2020 15:25 | Son Güncelleme

Niğde'de koronavirüs önlemleri kapsamında parklardaki banklar kaldırıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında parklardaki bankları kaldırdı.

Ekipler, Şadırvan Park ile özellikle yaşlıların tercih ettiği bazı parklardaki bankları kaldırarak koronavirüse karşı önlem aldı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyarılara rağmen parkın dün çok kalabalık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Banklarımızı kaldıralım hem de tadilattan geçirelim istedik. Bu tehlike geçtikten sonra çok daha güzel şekilde yerine koyacağız. Bu süreçte insanlarımızın topluca vakit geçirmelerini teşvik etmemek adına banklarımızı kaldırıyoruz. Belediye olarak virüsün duyulduğu ilk günden itibaren seferberlik ilan ettik. Ekiplerimiz, 24 saat esasına göre çalışıyor. Niğde'de sürekli dezenfekte çalışması yapıyoruz. 65 yaş ve üstü sokağa çıkması yasak olan vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Çalışmalarımız, bu tehlike geçinceye kadar devam edecek."

Özdemir, bankları kaldırdıkları için tepkiyle karşılaşabileceklerini dile getirerek, "Kendilerinden müsaade istiyoruz. Daha çok dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Biraz fedakarlık yapma zamanı. Daha fazla evimizde kalmamız gerekiyor. Tek ricamız sevdiklerimiz için evde kalalım." açıklamasını da yaptı.

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