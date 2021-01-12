YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde'de koronavirüs tedavisi gören emekli doktora doğum günü sürprizi

Niğde'de koronavirüs tedavisi gören emekli doktora doğum günü sürprizi

12.01.2021 20:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de koronavirüs tedavisi gören emekli doktora doğum günü sürprizi

NİĞDE (AA) - Niğde'de 77'inci yaşına giren emekli enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Dr. Mustafa Aytaç Esirgen'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 15 Aralık'ta hastanede tedavi altına alınan Esirgen'e hastanenin başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın ve hastane yönetimi tarafından doğum günü kutlamasıyla moral verildi.

Bu etkinlik karşısında mutlu olduğunu dile getiren Esirgen, "Hastanede doktorlarımız, hemşire ve yardımcı personellerimiz bana çok iyi baktı. İlaçlı tedavinin yanında moral vererek sürekli destek oldu. İnşallah en kısa zamanda taburcu olacağıma inanıyorum. Bizlere burada olduğu gibi tüm Türkiye'de sürekli destek veren tüm sağlık personeline teşekkür ederiz. Bugün de bana sürpriz yaparak, doğum günümü kutladılar. Beni çok mutlu ettiler. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
HAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona UlaştıHAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona Ulaştı

Niğde Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:24
Sabah
07:50
Öğle
12:55
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:10

Niğde Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Murat Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Altundağ Eczanesi
Bor
Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Derya Eczanesi
Ciftlik
Menekse Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster
Niğde ECZANELER
Niğde ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Niğde'de kaçak kazı yapan 2 zanlı yakalandı

Niğde'de kaçak kazı yapan 2 zanlı yakalandı

Niğde'de kaçak kazı yapan 2 zanlı yakalandı

Niğde'de kaçak kazı yapan 2 zanlı yakalandı

Kızılay, sokak hayvanlarına yuva yaptı

Kızılay, sokak hayvanlarına yuva yaptı

Manzarayı bıraktılar çöp topladılar

Manzarayı bıraktılar çöp topladılar

Niğde’de Devlet Bahçeli Üst Geçidi tamamlanıyor

Niğde’de Devlet Bahçeli Üst Geçidi tamamlanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.