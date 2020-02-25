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Niğde'de patatesli lokum ve cezerye üretildi

NİĞDE HABERLERİ  | 25.02.2020 13:02 | Son Güncelleme

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde üretilen lokum ve cezerye için patent başvurusu yapıldı

NİĞDE (AA) - Türkiye'nin patates ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Niğde'de, patatesli lokum ve cezerye üretildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Şinasi Özmen, okuldaki mutfakta gazetecilere yaptığı açıklamada, aşçılık programının bu yıl üniversiteye kazandırıldığını söyledi.

İlk çalışma olarak patatesli lokum ve cezerye üretmeye başladıklarını anlatan Özmen, "Niğde denilince akla ilk patates geliyor. Dolayısıyla patatesten cezerye ve lokum üretmeye başladık. Bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Üniversitemizin isim hakkını satın aldığı 'Nohut' markası var. Bununla lokum ve cezeryeyi ticari anlamda üretme planımız var." dedi.

Şef Mevlüt Ölmez ise kentin gastronomi alanında gelişmesi adına, patates cezeryesi ve lokumu ürettiklerini ifade etti.

- Patent için başvuru yapıldı

Cezerye ve lokumun çok beğenildiğini dile getiren Ölmez, şunları kaydetti:

"Patates cezeryesi ve lokumunu, nişasta ve Hindistan cevizi, pudra şekeri, susam ya da haşhaşla servis edilebilir hale getirdik. İnsanların aklında 'sebzeden tatlı mı olurmuş' algısı vardı ama sonuç muazzam. Tek amacımız, Niğde mutfağını ve gastronomisini geliştirmek. Elma ile ilgili de çalışmalarımız olacak. Bunlar evde herkesin bulabileceği malzemeler. Katkı maddesi içermeyen patatesli cezerye ve lokumu ev hanımları evlerinde rahatlıkla yapabilirler. Patent başvurusunda bulunduk. Bu konu hakkında bir de bildiri hazırladık, önümüzdeki günlerde yayınlanacak."

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Cezerye gastronomi lokum Niğde Patates Tatlı

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