Niğde'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bahçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangının ana binaya ulaşması engellendi.

Yangında bahçedeki boruların bir bölümü yandı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de olay yerine gelerek bilgi aldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz