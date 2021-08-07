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Niğde'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

07.08.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir plastik fabrikasının bahçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürülen yangının ana binaya ulaşması engellendi.

Yangında bahçedeki boruların bir bölümü yandı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de olay yerine gelerek bilgi aldı.

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