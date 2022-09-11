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Niğde'de silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

11.09.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Sokak'ta çıkan silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği Hüseyin Doğan (19) olay yerinde yaşamını yitirdi, H.H.T. (18) yaralandı.

H.H.T, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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