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Niğde'de silahlı saldırıya uğrayan kepçe operatörü öldü

NİĞDE HABERLERİ  | 26.09.2020 16:53 | Son Güncelleme

Niğde'de silahlı saldırıya uğrayan kepçe operatörü öldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de iş makinesiyle çalışırken silahlı saldırıya uğrayan operatör, yaşamını yitirdi.

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde kepçeyle çalışan Ramazan Akbey (28), bir araçla gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin av tüfeğiyle ateş açması sonucu vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Akbey'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Akbey'in cenazesi, incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, zanlıların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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