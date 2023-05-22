Niğde’de Tabal Gastronomi Evi açıldı

Niğde Valisi Mustafa Koç, Tabal Gastronomi Evi’ndeki programda, kültür, doğa, güneş turizminin yanı sıra gastronomi turizminin de önemli hale geldiğini söyledi. Tabal Gastronomi Evi’nin Niğde mutfağının tanıtılmasında çok önemli bir görev üstleneceğini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Niğde, çok kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafya. Bunun neticesi olarak da güçlü bir mutfak kültürü var. Her ne kadar şimdiye kadar tanıtamamış olsak da bu mekanla birlikte inşallah bir milat olur. Coğrafi tescil almış yemeklerimizin yanında evlerde yapılıp insanların bilmediği güçlü mutfak kültürü değerlerimizin bir tanıtım aracı olarak kullanılacak burası."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Tabal’ın Niğde’ye başkentlik yapan bir krallık olduğunu aktardı. Yöresel yemeklerin tadına bakılacağını ifade eden Özdemir, "Coğrafi işaret almış yemeklerimizi misafirlerimiz haftanın yedi günü bulabilirler. Burası işin başlangıcı. Bunun devamı gelecek. Üniversitemizle Kadıoğlu Konağımızda gastronomi evinin ikinci ayağını gerçekleştireceğiz. Türk mutfağı çok zengin ama Türk mutfağının en büyük eksiği Niğde mutfağıydı. Bundan sonra Niğde mutfağı da hak ettiği değeri bulacak" dedi.

Konuşmaların ardından mazaklı çorbası, orta dolması, kaşık salatası, mütebbel ve Tabal incisi ikramında bulunuldu.

