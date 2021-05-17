YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Niğde'de tam kapanma sürecinde kurallara uymayan 549 kişiye para cezası kesildi

Niğde'de tam kapanma sürecinde kurallara uymayan 549 kişiye para cezası kesildi

17.05.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de tam kapanma sürecinde kurallara uymayan 549 kişiye para cezası kesildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde, tedbirlere uymadığı belirlenen 549 kişiye 494 bin 100 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tam kapanma sürecinde denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Ekipler, 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmayan 549 kişiye 494 bin 100 lira ceza kesti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kare sosyal medyayı salladı! Bu kare sosyal medyayı salladı!
Niğde'den dünyaca ünlü otomobil markalarına yedek parça ihraç ediliyorNiğde'den dünyaca ünlü otomobil markalarına yedek parça ihraç ediliyor
Anahtar Kelimeler:
Niğde tam kapanma

Niğde Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:43
Sabah
05:22
Öğle
12:43
İkindi
16:33
Akşam
19:53
Yatsı
21:25

Niğde Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazartesi

Baykal Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
Ulusan Eczanesi
Altunhisar
Erat Eczanesi
Bor
Hatıpoglu Eczanesi
Camardi
Deniz Eczanesi
Ciftlik
Altunsu Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster
Niğde ECZANELER
Niğde ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayseri'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Kayseri'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

ING Basketbol Süper Ligi play-off

ING Basketbol Süper Ligi play-off

Renault Clio 4, bayrağı Yeni Clio ve Yeni Clio Hibrit’e devretti

Renault Clio 4, bayrağı Yeni Clio ve Yeni Clio Hibrit’e devretti

Ormanda yürüyüş yaparken kaybolan genç kadını yoldan geçen vatandaş buldu

Ormanda yürüyüş yaparken kaybolan genç kadını yoldan geçen vatandaş buldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.