Niğde'de tam kapanma sürecinde kurallara uymayan 549 kişiye para cezası kesildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde, tedbirlere uymadığı belirlenen 549 kişiye 494 bin 100 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tam kapanma sürecinde denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Ekipler, 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmayan 549 kişiye 494 bin 100 lira ceza kesti.



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