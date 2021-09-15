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Niğde'de tırla çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

15.09.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yaşayan sürücü Anıl Kurt'un sosyal medyada çok sayıda takipçisi olduğu ve "Tostçu Mahmut" ismiyle paylaşımlarda bulunduğu öğrenildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

M.Y. (42) idaresindeki 31 AAG 12 plakalı tır, Ulukışla ilçesi Hasangazi mevkisinde, Anıl Kurt (27) yönetimindeki 01 EMC 88 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, kazada araç içinde sıkışan Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kurt'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adana'da yaşayan Anıl Kurt'un sosyal medyada çok sayıda takipçisi olduğu ve "Tostçu Mahmut" ismiyle paylaşımlarda bulunduğu öğrenildi.

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