Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde, ev ve iş yerlerinde çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



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