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Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

13.01.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Bor ve Ulukışla ilçelerinde 11 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, H.E, O.Ö, E.E, T.E, M.S, F.Ü, B.Y, R.S. ve A.S. yakalandı.

İkametlerde yapılan aramalarda, 153 gram bonzai, 7 gram toz esrar, 10 gram eroin, 34 gram metamfetamin, 14 uyuşturucu hap ve uyuşturucu içme aparatı ile pompalı tüfek ele geçirildi.

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